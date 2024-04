Gratis „Aschenbecher to go“ ab Mai in Grazer Trafiken erhältlich

Was in der Fachsprache Littering genannt wird, ist an Ort und Stelle liegengelassener oder achtlos weggeworfener Abfall: Plastikflaschen, Taschentücher, Zigarettenstummel, Kaugummis, Kosmetikartikel, Verpackungen, Aludosen aber auch illegal entsorgter Sperrmüll zählen dazu. Überbordender Konsum, das wachsende Angebot an Wegwerfartikeln sowie die verstärkte Nutzung des öffentlichen Raumes und der Natur führen zu immer achtloserem Umgang mit Abfall. So auch in Ballungsräumen wie Graz. Die Stadt Graz steuert jetzt mit einer Kampagne zur Bewusstseinsbildung und einem konkreten Angebot dagegen.

„Jeder noch so winzige Kaugummi oder Zigarettenstummel hat große Auswirkungen auf die Umwelt und auf unser Zusammenleben. Unsere Aufgabe ist es, Bewusstsein dafür zu schaffen, den Menschen Anreize zu geben und natürlich auch, die Stadt sauber zu halten. Letztendlich haben wir alle eine Gesamtverantwortung und genau daran möchten wir in den nächsten Wochen erinnern.“ Vizebürgermeisterin Judith Schwentner

Zigarettenstummel ist trauriger Spitzenreiter

Trauriger Spitzenreiter in der Liste der am öftesten achtlos weggeworfenen Gegenstände ist nach wie vor der Zigarettenstummel. Auf Basis von Untersuchungen in Wien wurde für Österreich eine jährliche Menge von 5,3 Milliarden (!) unsachgemäß entsorgter Zigarettenstummel errechnet. Ihre Filter bestehen aus Kunststoffen, können nicht biologisch abgebaut werden und zerfallen in einem 10 bis 15 Jahre andauernden Prozess in viele toxische Mikropartikel.

10.000 „Aschenbecher to go“ in Grazer Trafiken

Mit der kostenlosen Ausgabe von 10.000 „Aschenbechern to go“ macht die Stadt Graz nun zusammen mit den Trafikanten ein Angebot für eine ordnungsgemäße Entsorgung von

Zigarettenresten. In allen 84 Trafiken der Stadt Graz werden ab Anfang Mai Taschenaschenbecher an Kunden verteilt. Landesgremialobfrau Barbara Mannsberger und Monopolstellenleiter Andreas Marketz: „Wir sind stolz darauf, dass alle Grazer Trafikantinnen und Trafikanten bei der Aktion mitmachen und sich als umweltbewusste und verantwortungsvolle Händler:innen präsentieren. Mit der Verteilung der Taschenaschenbecher an die Kund:innen tragen sie aktiv zur Förderung einer nachhaltigen Gesellschaft bei.“