Paragleiter hing über drei Stunden hilflos in Seilbahn fest

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf unternahm am 27. April 2024 einen Paragleiterflug, wobei er am Startplatz „Steinkogel Süd“ in Micheldorf zu einem Streckenflug startete. Gegen 12.15 Uhr flog er im Gemeindegebiet Molln mit seinem Gleitschirm in das Seil der Materialseilbahn einer Hütte und blieb darin hängen.

Rettungsaktion in 70 Metern Höhe

Mehr als drei Stunden hing er im dortigen Seil, bis er von der Bergrettung in einer aufwändigen Rettungsaktion aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Dabei flog das Polizeihubschrauberteam „Libelle“ die Bergrettung samt Ausrüstung zur Mollner Hütte, damit sie sich von dort bis zum 51-Jährigen abseilen konnten. Dieser hing in etwa 70 Meter über den Boden im Seil mit dem Schirm fest und konnte letztendlich unverletzt abgeseilt und gerettet werden.