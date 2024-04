„Nimm einen Ziegelstein“: Alpen-Adria Gymnasium lädt zur Abrissparty

1974 wurde das damals neue Schulgebäude des Alpen-Adria Gymnasiums in Völkermarkt bezogen. Nun wird es bald abgerissen. Der Absolventenverein des Gymnasiums (AVG) lädt deswegen am 21. Juni zur großen Abrissparty mit dem Motto: „Take away a brick from the wall.“

Schule wird abgerissen

Die Schüler gehen bis zum Sommer noch in das Gymnasium, danach wird es abgerissen und mit der Nachbarschule, die HAK, als ein Bundesschulcluster aufgebaut. So sind dann beide Schulen vereint in einem Gebäude. Deswegen feiert der Absolventenverein auch am 21. Juni eine Abrissparty. Wer möchte, kann einen Ziegelstein aus der Mauer entfernen, Werkzeug ist vorhanden, heißt es auf der Homepage des Vereins.