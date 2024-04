Hunde, Katzen und Co: Diese Süßen suchen ein Zuhause

Veröffentlicht am 28. April 2024, 13:07 / ©Tierheim Villach

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Infos zu Lusi braun

Mischling

weiblich

geb.: 2015

Lusi, die bezaubernde Hündin, ist eine liebevolle, treue und zuverlässige Begleiterin. Sie genießt es, draußen zu sein und geht gerne spazieren. Die Fellnase versteht such gut mit Artgenossen, allerdings wird für sie ein ruhiges Zuhause ohne Kinder oder Kleintiere gewünscht, wo sie all ihre Liebe und Aufmerksamkeit ihren Menschen schenken kann.

Zeus liebt es, mit dem Ball zu spielen

Infos zu Zeus Mischling

braun-schwarz

männlich

kastriert

geb.: 21. November 2018

Für Zeus wird ruhiges Zuhause gesucht, da er etwas ängstlich ist und sich vor hektischen Bewegungen und lauten Geräuschen etwas erschreckt. Er ist ein etwas schüchterner Hund, doch wenn er eine Person kennenlernt, taut er auf und liebt es, mit dem Ball zu spielen. Die Fellnase versteht sich gut mit Artgenossen und liebt es auf der Wiese mit ihnen herumzutollen. Er liebt es lange spazieren zu gehen und danach zu kuscheln.

Fuki benötigt geduldige Begleiter

Infos zu Fuki weiblich

kastriert

schwarz-weiß

geb.: 5/2020

Fuki hat bereits den Titel der längsten Bewohnerin unter den Katzen im Tierheim. Das Heim sucht nun mit besonderem Engagement nach einem neuen Zuhause für Fuki, idealerweise auf einem Hof oder in einer ruhigen, verkehrsarmen Wohngegend. Sie hat bisher wenig Vertrauen in Menschen entwickelt und benötigt daher geduldige und liebevolle Begleiter, die sich die Zeit nehmen, ihr Vertrauen zu gewinnen. In einem ruhigen Umfeld kann Fuki ihre schüchterne Natur entfalten und zu einer selbstbewussteren Katze heranwachsen. Die Anwesenheit eines bereits vorhandenen Artgenossen könnte sie sicherlich dabei unterstützen, sich schneller einzuleben und ihre Sicherheit zu stärken.

Aria die Kuschlerin

Infos zu Aria weiß-braun getigert

weiblich

kastriert

geb.: 06.010.2018

Aria wartet sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Mit ihrer Vorliebe für ausgedehnte Kuschelstunden ist sie die perfekte Begleiterin für ruhige Abende. Die Katze ist eine sanfte Prinzessin, die sich als Einzelkatze mit Freigang am besten entfaltet. Sie fühlt sich in einem Zuhause ohne weitere Tiere oder Kleinkinder am wohlsten.

Hakim und Lucky im Doppelpack

Infos zu Hakim: männlich

kastriert

schwarz-weiß

ca. 2 Jahre alt Lucky: weiblich

Alter leider unbekannt

Kaninchen Hakim und seine Freundin Lucky, sind auf der Suche nach einem artgerechten Daheim. Beide sind auf der Suche nach einem Zuhause mit Außenhaltung. Sie sind sehr neugierig und Hakim ist sehr zahm.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.