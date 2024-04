Lenker raste in Wien mit 119 km/h durch 50er Zone!

In Wien-Floridsdorf wurde ein PKW mit 119 km/h statt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gemessen. Auf der Ostautobahn in Wien-Simmering wurde ein stadtauswärts fahrender PKW mit 159 km/h statt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gemessen. Bei beiden Messungen wurde bereits die Mess- und Eichtoleranz abgezogen.

Es wurden Anzeigen an die Behörde gelegt, die in weiterer Folge die Ausforschung der betreffenden Lenker vornimmt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2024 um 14:17 Uhr aktualisiert