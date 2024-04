Hochwasserschutz soll Überflutungen rund um den Langlbach eindämmen

Veröffentlicht am 28. April 2024, 15:13 / ©Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal / Stefan Salzmann

Das Hochwasserschutzprojekt Langlbach – das mit voraussichtlichen Kosten von rund vier Millionen Euro einen Meilenstein in der Entwicklung des Stiftsortes darstellt – wurde am 24. April 2024 einstimmig in der Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde St. Paul beschlossen. Tags darauf fand die feierliche Unterzeichnung der ausgearbeiteten Verträge durch Prior-Administrator Marian P. Kollmann, Dekan Petrus Tschreppitsch, Bürgermeister Stefan Salzmann, Vizebürgermeister Adolf Streit und Gemeinderat Marco Furian im Rathaus statt.

Häufig von Überflutungen betroffen

Durch das Projekt sollen die häufig von Überflutungen durch den Langlbach betroffenen Gebiete rund um die Trattenstraße, die Schießstattstraße und auch der Ortskern nachhaltig geschützt werden. Langfristig soll auch die Erschließung des Fuchssteiner Ackers ermöglicht werden. Die Marktgemeinde St. Paul arbeitet auf Hochtouren daran, die Genehmigungen und die Förderzusagen zu erlangen, um schnellstmöglich in die bauliche Umsetzungsphase zu kommen.