29:20 – Carinthian Lions gewinnen gegen Styrian Reavers

Es war ein spannendes Match! Die Lions legten im zweiten Drive vor: Touchdown von Fabian Legerer nach Pass von Brandon Gorsuch. Die Reavers antworteten prompt im nächsten Drive, weit in der eigenen Hälfte folgte ein kurzer Pass und langer Lauf in die Endzone – 7:7. Im zweiten Viertel marschierten die Lions dann bis in die Redzone, nach einem Quarterback Sack musste kurz Backup Quarterback Sebastian Donesch ran – welcher mit seinem ersten Pass auf Legerer gleich auf 13:7 erhöhte. In Halbzeit Zwei starteten die Reavers mit ihrer Offense, gingen aber 4&out. Im zweiten Drive kam dann die Führung zum 14:13.

Lions holten sich den Sieg

Die Lions Defense hielt, zu Beginn des 4. Quarters folgte dann ein sehr kurzer Punt der Reavers und eine gute Feldposition der Lions. Die Reavers versuchten in ihrer Hälfte einen vierten Versuch auszuspielen, scheiterten aber an der Lions Defense. Das nützte Quarterback Gorsuch, er fand Wide Receiver Simon Monai für einen 20yd Pass TD. Der folgende PAT wurde zwar geblockt, trotzdem hieß es 22:14 für die Lions. Gleich im nächsten Drive dann die Antwort der Reavers, Touchdown nach Pass. Der 2 Point Versuch scheiterte aber – es hieß 22:20 für die Lions. Der darauf folgende Onside Kick Versuch wurde von den Lions gesichert. An der 50yd Line dann das Big Play – Run von Fabian Legerer zum 29:20 für die Lions.