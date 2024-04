Girls’ Day: Junge Kärntnerinnen erhielten Blick hinter die Kulissen

Veröffentlicht am 28. April 2024, 17:55 / ©Arno Pusca/Bundesheer

Das Österreichische Bundesheer, die Rettung, die Feuerwehr, der Samariterbund, die Polizei und der Zivilschutzverband stellten sich am 25. April 2024 im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung in der Khevenhüller Kaserne in Klagenfurt vor. Obwohl das Wetter nicht ganz mitspielte, nutzten knapp 600 Mädchen die Gelegenheit, verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Einsatzmittel und Fahrzeuge beim sogenannten Girls’ Day zu erkunden. Zu sehen gab es Highlights aus allen Bereichen, darunter auch Hubschrauber und Spezialausrüstungen. Im Mittelpunkt stand natürlich das Mitmachen, Anprobieren und Ausprobieren. Zusätzlich erhielten die Schülerinnen wertvolle Informationen und Tipps zu Bewerbungsverfahren sowie Weiterbildungsoptionen.

©Arno Pusca/Bundesheer ©LPD Kärnten

Einblicke gab es auch in die Staatsanwaltschaft

Auch im Sprengel der Oberstaatsanwaltschaft Graz öffneten die Staatsanwaltschaften Klagenfurt und Leoben am 25. April 2024 ihre Türen für Schülerinnen ab der achten Schulstufe. Rund 60 Mädchen aus unterschiedlichsten Schulen (u.a. HAK, AHS, Neue Mittelschule, Polytechnische Schule) in Klagenfurt und anderen Kärntner Bezirken nutzten den Aktionstag, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie eine heimische Staatsanwaltschaft arbeitet.