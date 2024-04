Fachtagung in Graz: Klimawandel stellt Städte vor große Herausforderung

Veröffentlicht am 28. April 2024, 19:18 / ©Stadt Graz/Fischer

Unter dem Titel „Aktuelle Herausforderungen integrierter Quartiersentwicklung mit Schwerpunkt auf Klimawandelanpassung und Stakeholderbeteiligung“ lud die Stadtbaudirektion Graz am vergangenen Mittwoch und Donnerstag zu einem weiteren Fachaustausch zwischen den Städten Berlin, Hamburg, Basel und Graz ein. Das D-A-CH-Städtenetzwerk (D-A-CH: Deutschland – Österreich – Schweiz) besteht mittlerweile seit über elf Jahren und trifft sich regelmäßig zum Austausch. Präsentiert wurden Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die „Lessons learned“ aus den Erfahrungen und die anschließenden Fachdiskussionen ermöglichten ein gegenseitiges Lernen für einen gezielten Kapazitätsaufbau in den beteiligten Stadtverwaltungen.

Besuch im Grazer Stadtentwicklungsgebiet

Abgerundet wurde die Veranstaltung für die internationale Delegationsrunde mit einem Besuch im größten Grazer Stadtentwicklungsgebiet Graz-Reininghaus, in dem gemeinsam mit den privaten Quartiersentwicklern bereits einige gute Umsetzungsbeispiele für eine gelungene Grün- und Freiraumgestaltung zu sehen sind. Unterstützt wurde die Tagung vom Stadtplanungsamt, Stadtvermessungsamt, Abteilung für Grünraum und Gewässer sowie Robert Hinterberger von New Energy Capital Invest.