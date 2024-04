Neue Verkehrskameras in Kroatien filmen in die Fahrerkabine

Veröffentlicht am 28. April 2024, 19:25 / ©Montage: Canva

Auch heuer wird es wieder etliche Österreicher in kroatische Urlaubsdestinationen ziehen. Um eine sichere Fahrt zu gewährleisten, lässt das Innenministerium aktuell im ganzen Land neue Verkehrskameras installieren. Mit diesen kann die Polizei nicht nur mehrere Fahrspuren überwachen, sondern auch die Geschwindigkeit messen und einen Blick ins Innere der Fahrerkabinen werfen, heißt es auf der Webseite autonet.bug.hr. Damit soll vor allem Handy- und Gurtsündern der Garaus gemacht werden.

Für mehr Vorsicht im Straßenverkehr

Im ganz Kroatien werden aktuell 111 Gehäuse installiert, in denen die 37 neuen Radarkameras künftig abwechselnd für Recht und Ordnung sorgen sollen. Platziert werden sie vor allem an Unfall-Hotspots, um Autofahrer zu mehr Vorsicht im Straßenverkehr zu bewegen und so gefährliche Situationen zu vermeiden. Bis Jahresende sollen noch 40 weitere Gehäuse und 20 neue Kameras eintreffen.