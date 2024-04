Chillbase und Safe Space für junge Jahrmarkt-Besucher in Linz

Veröffentlicht am 28. April 2024, 19:29 / ©privat

Der Verein Jugend und Freizeit (VJF) in Linz setzt seine Mission fort, Jugendlichen in allen Lebenslagen zu unterstützen und ihnen ein breites Spektrum an Serviceleistungen zu bieten. Das neueste Projekt des Vereins zielt darauf ab, jungen Jahrmarkt-Besucher einen sicheren Raum zu bieten: Auf dem Urfahranermarkt wird der VJF erstmals mit einem eigenen Stand vertreten sein und dort eine Chillbase als Rückzugsort schaffen.

Safe Space für Besucher

Die Chillbase entsteht direkt neben dem Ars Electronica Center (AEC) und bietet eine entspannte Atmosphäre mit Sitzgelegenheiten, alkoholfreien Getränken und Tischfußball. Hier können junge Menschen entspannen, Kontakte knüpfen und sich von der lebhaften Marktumgebung erholen. Ein Team geschulter Mitarbeiter des VJF wird vor Ort sein, um den Besuchern einen Safe Space zu bieten, in dem sie sich sicher und willkommen fühlen.

Hier kommt die Idee her

Die Idee für dieses Projekt stammt von „Streetwork Auwiesen“, einem Teil des Vereins Jugend und Freizeit. Der Safe Space am Urfahranermarkt ist ein wichtiger Schritt, um den Bedürfnissen junger Menschen gerecht zu werden, wie Vizebürgermeisterin Karin Hörzing betont: „Für Jugendliche ist der Urfahranermarkt ein beliebter Treffpunkt. Dennoch fühlen sich junge Menschen manchmal unsicher und überfordert. Ein geschützter Ort abseits des Trubels, in dem sie sich mit Gleichgesinnten austauschen und zurückziehen können, ist daher ein wichtiges Angebot und ein integraler Bestandteil der Jugendförderung.“

Von 14 bis 22 Uhr

Die Chillbase wird täglich (außer an Sonn- und Feiertagen) von 14 bis 22 Uhr geöffnet sein, mit mindestens drei Mitarbeiter des VJF vor Ort. Dieses Konzept wurde bereits im letzten Jahr erfolgreich bei einem Open-Air-Event getestet und wird nun auf dem Urfahranermarkt umgesetzt, um eine sichere und einladende Umgebung für junge Menschen zu schaffen.