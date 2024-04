Schwerer Sturz: E-Bike-Fahrt endete für Kärntnerin (58) im Krankenhaus

Aufgrund eines Fahrfehlers beim Abbremsen im Kreuzungsbereich des Breitensteinerweges mit der Glanzer Landesstraße in Döbriach, kam eine 58-jährige E-Bike-Fahrerin am Sonntagnachmittag zu Sturz. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen an der rechten Hand zu. „Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert“, teilt die Polizei mit.