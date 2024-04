Auf Pumptrack: 14-Jähriger stürzt kopfüber auf Asphalt

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag auf einem Pumptrack im Bezirk Voitsberg ab. Ein 14-jähriger Bursche rutschte in einer Kurve mit seinem Fahrrad an einer Kante des Tracks ab und stürzte in der Folge kopfüber zu Boden. Dort schlug er hart am Asphalt auf. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2024 um 20:12 Uhr aktualisiert