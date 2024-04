Granate aus dem 2. Weltkrieg: Entschärfungsdienst rückte aus

Bei Räumungsarbeiten wurde am Samstag eine Mörsergranate aus dem 2. Weltkrieg in einem Stadel im Bezirk Vöcklabruck aufgefunden. „Nach der Gefährdungseinschätzung eines Sprengstoffkundigen Organs der Polizei wurde die Granate in Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommando Cobra durch den Entschärfungsdienst des BMI kontrolliert“, teilt man seitens der Polizei mit. Mittlerweile wurde sie in einer dafür vorgesehenen Schottergrube gesprengt.