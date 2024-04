Projekt „Grüne Allee II“ begrüßt 44 neue Mieter

Das Projekt besticht durch nachhaltige Architektur mit großzügigen Balkonen und Gärten und steht gleichzeitig für sozialen Wohnbau mit Wohnkosten, die im Vergleich zum privaten Wohnungsmarkt deutlich günstiger sind. Kürzlich erfolgte im Rahmen einer kleinen Feier die Schlüsselübergabe an die neuen Mieter.

Top Lage

Die erste Baustufe der Wohnanlage „Grüne Allee II“ im Villacher Stadtteil Landskron besticht durch eine sehr hohe Wohn- und Lebensqualität: „Die Lage ist hervorragend – ruhig und doch sehr zentral in unmittelbarer Nähe zum Ortskern mit optimaler Infrastruktur wie unter anderem Kindergarten, Schule, Apotheke, Nahversorger oder einen S-Bahn-Anschluss. Darüber hin aus wurde im neuen Wohngebäude auch eine Arztpraxis untergebracht“, betonte „meine Heimat“- Vorstandsvorsitzender Helmut Manzenreiter.

„Wunderbarer Wohnraum“

Auch der Vertreter der Stadt Villach, Stadtrat Harald Sobe, dankte der „meine Heimat“, die er als Vorzeige-Wohnbaugenossenschaft bezeichnete, für die Errichtung des neuen Wohnraums in Landskron und wünschten den Mietern in ihren neuen Wohnungen alles Gute und ein schönes, zufriedenes und friedliches Wohnen. Dem pflichtete auch Stadtrat Erwin Baumann bei: „Genießen Sie den wunderbaren Wohnraum hier! “

Zwischen 55 und 90 Quadratmeter

Neben innovativer Planung der Wohneinheiten wurde auch hier in Landskron großer Wert auf nachhaltiges Bauen und Ressourcen schonende Energiegewinnung gelegt. Die Wärmeversorgung erfolgt nämlich über die Fernwärme der KELAG mit Photovoltaik-Unterstützung. Die Wohnungsgrößen belaufen sich zwischen 55 und 90 Quadratmetern. Gesamtkosten: 10,6 Millionen Euro. Besonderes Plus: In unmittelbarer Nähe steht für die Mieter eine E-Ladestation sowie auch ein Car-Sharing-Angebot in Kooperation mit der Firma Motor Mayerhofer zur Verfügung.