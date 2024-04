Bis zu 27 Grad: Zum Wochenstart wird es erneut sommerlich

Veröffentlicht am 28. April 2024, 21:46 / ©5 Minuten

Auch am Montag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner sonnigen Seite. Lediglich durchziehende Wolkenfelder in hohen Schichten sowie Saharastaub trüben den Himmel ein wenig. „Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Flachland und einzelnen Föhnstrichen der Alpennordseite auch lebhaft aus Südost bis Süd“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Erwartet werden Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad.