„Es gibt noch ehrliche Menschen“: Finder aus Villach gesucht

„Ich war am Karfreitag in der Wascher’s Bar und als ich beim Nachhause fahren das Taxi zahlen wollte, ist es mir aufgefallen: Meine Brieftasche war weg! Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich die verloren habe oder ob sie mir gestohlen wurde“, so Babsi aus Villach.

Kleines Dankeschön wartet…

Babsi würde dem ehrlichen Finder Blume und Schokolade geben und ihm sagen, dass er der Beweis ist, dass es doch noch ehrliche Menschen gibt. „Mir fiel ein Stein von Herzen, denn in der Brieftasche befanden sich Fotos, die für mich einen hohen emotionalen Wert haben und natürlich war ich froh, dass ich mir viel Arbeit und Geld erspart habe, um Führerschein und die anderen Dokumente nachzumachen“, so Babsi. Melde dich einfach unter [email protected].