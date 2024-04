Junge Athleten glänzen beim KLV Talente-Cup

Veröffentlicht am 29. April 2024, 07:12 / ©Martina Albel

Bei Sonnenschein gingen die jungen Athleten in den Disziplinen 60 Meter, 60 Meter Hürden, Weitsprung und Vortex in der Leopold Wagner Arena an den Start. Je nach Altersklasse wurde der Wettkampf mit einem Crosslauf oder einem 300 bzw. 600 Meter Lauf abgeschlossen.

Auch Gastvereine waren vor Ort

Neben dem KLC, LAC Klagenfurt, LAC Wolfsberg, VST Laas Völkermarkt, TLC Feldkirchen und dem LC Villach konnten sich auch drei Gastvereine, nämlich der ATSE Graz, die Union Raika Lienz und der TS Innsbruck, Stockerlplätze sichern.

Tolle Leistung!

In der Klasse U8 konnte sich Maya Höher vom LAC Klagenfurt und bei den Burschen Maximilian Ulbing vom KLC durchsetzen. Sophie Schuschnig (ISC Velden) und Niklas Groschacher (LC Villach) heißen die Sieger der Klasse U10. Bei der U12 sicherten sich Melina Schlatte (LAC Wolfsberg) und Matteo Cuoni (LAC Klagenfurt) das oberste Treppchen. Romina Joy Kury (LAC Klagenfurt) und Leo Mössner (TS Innsbruck) holten sich den Sieg der U14.