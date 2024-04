Mann stach mit Schraubenzieher auf ehemaligen Geschäftspartner ein

Veröffentlicht am 29. April 2024, 08:12 / ©Pixabay/sasint

Dabei stach der 47-Jährige mehrmals mit einem Schlitzschraubenzieher auf seinen ehemaligen Partner, einen 44-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis, ein. Drei Zeugen gingen dazwischen und trennten die Beiden voneinander. Das Opfer wurde durch die Tat schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettung und dem Notarzt ins KH Ried im Innkreis eingeliefert.

Notoperiert

Dort wurde er notoperiert und befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand auf der Intensivstation. Der noch am Tatort anwesende Täter wurde festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt. Motiv für die Auseinandersetzung der beiden früheren Geschäftspartner – sie betrieben zusammen ein Lokal in Ried im Innkreis – dürften finanzielle Streitigkeiten bzw. behauptete offene Forderungen untereinander aus der gemeinsamen Geschäftsbeziehung sein.