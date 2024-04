„Leinen los“: Am 1. Mai starten die Schiffsfahrten am Weissensee

Am 1. Mai heißt’s bei der Schifffahrt am Weissensee „Leinen los“. Auch die örtliche Sommerbergbahn eröffnet als Erste in Kärnten den Betrieb. Besonders MTB-Fans dürfen sich, neben den drei naturbelassenen MTB-Single Trails, auf den kinderfreundlichen Pumptrack und einen Übungsparcours an der Bergbahn Talstation freuen.

Geheimtipp für Fischer

Ab 10. Mai 2024 kann mit einer gültigen Fischerkarte ohne Reviergrenzen am gesamten See gefischt werden. 22 Fischarten und eine Seetiefe bis zu 99 Meter erlauben alle Variationen dieses Sports. Informationen zu Fischerkartenpreise findest du hier.