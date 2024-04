Sturm Graz versteigert Match-Worn-Trikots für den guten Zweck

Veröffentlicht am 29. April 2024, 09:28 / ©5 Minuten

Charity-Auktionen haben sich über die Jahre zu einer wichtigen Säule der Sporthilfe entwickelt, wenn es darum geht, Mittel für heimische Athleten aufzubringen. „Durch unser Netzwerk, aber vor allem auch durch die gelebte Solidarität im Sport – wie das aktuelle Beispiel mit dem SK Sturm Graz eindrucksvoll zeigt – gelingt es uns immer wieder, äußerst attraktive und begehrte Exponate und Money can’t buy-Erlebnisse für den guten Zweck zu versteigern“, so Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir, der verspricht, „jeder Euro, der durch die Auktion der Sturm-Trikots eingenommen wird, landet auf dem Konto eines unserer Sportlerinnen und Sportler.“ Möglich machen dies einerseits die Kooperation mit der Versteigerungsplattform United Charity, die auf Nebenkosten verzichtet, als auch die Hauptpartnerschaft mit den Österreichischen Lotterien, durch deren großes Engagement die Organisationskosten der Sporthilfe abgedeckt sind.

Der Fußball ist in einer privilegierten Situation und deswegen ist es für uns selbstverständlich, auch an andere Athletinnen und Athleten zu denken. Es freut mich sehr, dass wir mit der Versteigerung unserer Trikots helfen können. Ich lade alle Sturm-Fans ein, kräftig mit zu steigern! Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport beim SK Puntigamer Sturm

„In unserem Leitbild steht ‚Der SK Sturm schöpft Kraft aus seiner Tradition und seiner regionalen Verankerung. Er ist ein Verein, der sich als Fußballbotschafter für Graz, die Steiermark und bei internationalen Auftritten für ganz Österreich versteht‘. Die von der Sporthilfe unterstützten Sportlerinnen und Sportler vertreten genau wie wir unsere Region und unser Land bei internationalen Bewerben“, so Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport beim SK Puntigamer Sturm, „der Fußball ist in einer privilegierten Situation und deswegen ist es für uns selbstverständlich, auch an andere Athletinnen und Athleten zu denken. Es freut mich sehr, dass wir mit der Versteigerung unserer Trikots helfen können. Ich lade alle Sturm-Fans ein, kräftig mit zu steigern!“

Hier geht es zur Trikot-Versteigerung für den guten Zweck

Die Zusammenarbeit mit Fußballvereinen und auch dem ÖFB hat für die Sporthilfe bereits Tradition. Geschäftsführer Uhlir: „Diese Auktionen zeigen auch die Solidarität der Fußballfans mit den heimischen Sportlerinnen und Sportlern. Ich kann den Fußballfans versprechen, es werden immer wieder attraktive Exponate wie die Sturm-Trikots, aber auch exklusive Reisen in die großen Stadien Europas zu absoluten Spitzenvereinen versteigert.“ Hier geht es zur Auktion.