Bülent Ceylan rockt die Bühne bei der Jubiläums-STARnacht am Wörthersee

Die Jubiläums-„STARnacht am Wörthersee“ am 12. und 13. Juli 2024 lockt große Namen an: Neu an Bord ist Comedian Bülent Ceylan, der es mit markigen Sprüchen und scharfer Zunge zum Superstar der deutschen Kabarett-Szene gebracht hat. Weniger bekannt ist hierzulande die zweite Leidenschaft des gebürtigen Mannheimers, mit der er in seiner Heimat schon längst in den Chartspitzen gelandet ist: Sein aktuelles Album „Ich liebe Menschen“ ist eine perfekte Mischung aus augenzwinkernden Lyrics, ernstzunehmenden Botschaften und einem mitreißenden Metal/Modern/Hard-Rock-Sound.

Stars und Sternchen

Bei der „STARnacht am Wörthersee“ wird Ceylan eine wortgewaltige Metal-Rakete zünden. Weites sind in der Klagenfurter Ostbucht mit dabei: Christina Stürmer, Melissa Naschenweng, Thorsteinn Einarsson, Ben Zucker, Die Seer und Folkshilfe. Karten und VIP-Tickets für die Starnacht findest du hier.