Brandalarm am Geidorfgürtel: Mann rettet sich auf Balkon vor Flammen

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung waren die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an der Einsatzadresse und nahmen einen Löschangriff in die Brandwohnung vor. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich ein Mann in der Wohnung. Diese flüchtete auf den Balkon, weil der Fluchtweg in das Treppenhaus bereits durch die Rauchgase abgeschnitten war.

Mann mit Fluchtfilterhaube gerettet

Ein Trupp drang unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung vor und löschte den Brand mit einer Löschleitung. Der Mann konnte mittels Fluchtfilterhaube gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Brandrauch wurde mit einem Hochleistungslüfter aus dem Stiegenhaus und den verrauchten Bereichen gedrückt. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2024 um 10:27 Uhr aktualisiert