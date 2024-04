Paddel-Event am Faaker See: THE LAKE ROCKS SUP Festival 2024

Internationale SUP-Stars, spannende Wettkämpfe und ein vielfältiges Rahmenprogramm warten auf Teilnehmer und Fans aller Alters- und Leistungsklassen.

Internationale Teilnehmer und Auszeichnungen

Bereits in den vergangenen Jahren lockte das Festival mehr als 500 Starter aus 20 Nationen an den Faaker See und sorgte für internationales Aufsehen. So wurde THE LAKE ROCKS sogar unter die weltweit 10 besten SUP-Veranstaltungen gereiht. Das Teilnehmerfeld wird 2024 noch größer, internationaler und prominenter: Zahlreiche Stars der SUP Alps Trophy Rennserie und des internationalen Kanuverbands (ICF) haben sich angesagt, darunter einige der besten Paddler und Paddlerinnen der Welt. Nachwuchsförderung und kostenlose Testmöglichkeiten. Neben den Top-Athleten liegt dem Organisationsteam des Tourismusverbandes Villach auch die Förderung des Nachwuchses am Herzen: Die Rennen stehen auch SUP-Anfänger offen und Teilnehmer unter 16 Jahren können sogar kostenlos an den Rennen teilnehmen. Bei freiem Eintritt bieten vielfältige Testmöglichkeiten außerdem allen Interessierten die Gelegenheit, den Trendsport Stand-up-Paddeln auszuprobieren.

Vielfältiges Renn- und Rahmenprogramm

Vier Tage lang verwandeln sich der Faaker See und die Villacher Innenstadt in einen internationalen Hotspot für Stand-up-Paddling. Neben spannenden Wettkämpfen in verschiedenen Klassen, darunter Kurz- und Langdistanzrennen, Teambewerb und ein City Race auf der Drau, bietet das Festival auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik, SUP-Yoga, Paddelpartys und einem SUP-Village mit Ausstellungen und Produktpräsentationen.

THE LAKE ROCKS SUP Festival 2024

Das THE LAKE ROCKS SUP Festival 2024 ist ein Pflichttermin für alle SUP-Enthusiasten, Wassersportfans und Zuschauer, die ein actiongeladenes und unterhaltsames Wochenende am Faaker See erleben möchten. Weitere Informationen und Anmeldung zu den Rennen unter: www.paddelstadt.at