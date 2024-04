McDonald’s ändert jetzt bei diesem Produkt ein Detail

Veröffentlicht am 29. April 2024, 10:58 / ©5 Minuten

Rechtzeitig zum Start der diesjährigen Eis-Saison stellt McDonald’s Österreich die Verpackung des beliebten Eisbechers von Plastik auf recyclebare Naturfasern um. Damit spart der heimische Systemgastronomiemarktführer künftig weitere 41,5 Tonnen Plastik pro Jahr ein.

Verpackungen wurden ersetzt

Bereits in den letzten Jahren wurden Verpackungen, wie jene für Salat und Happy Meal Spielzeug, die McFlurry- und Shake-Becher sowie Strohhalme durch Papier- und Kartonlösungen ersetzt. Darüber hinaus folgte 2023 die Umstellung der Getränkedeckel auf Naturfaser-Trinkdeckel und damit der weitgehende Verzicht auf Papierstrohhalme. Nun setzt McDonald’s Österreich den nächsten Schritt: Rechtzeitig zum Start der Eissaison wird die Plastik-Verpackung des McSundae-Eisbechers durch eine Verpackung aus Naturfaser ersetzt, was über 40 Tonnen Plastik jährlich einspart.

©McDonald’s Österreich Beim McSundae wurde die Verpackung geändert

Nachhaltigkeitsstrategie

Der sorgsame Umgang mit Natur und Ressourcen wurde bereits 2011 in der McDonald’s Nachhaltigkeitsstrategie fest verankert. Dazu gehört ebenso die richtige Entsorgung von Abfall und das Recycling von Wertstoffen nach dem Motto „vermeiden, verringern, verwerten“. So wird in jedem der 201 österreichischen Restaurants der Abfall gesammelt, getrennt und anschließend wiederverwertet und damit eine Recyclingquote von 90 Prozent erreicht.