Mitarbeiter (16) brach in eigene Firma ein und stahl Bargeld

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Leibnitz wurde der 16-jährige, deutsche Staatsbürger, wohnhaft im Bezirk Leibnitz, als Täter eines Einbruchsdiebstahls vom 31. Dezember 2023 in eine Firma in Gralla ausgeforscht. Es handelt sich dabei um seinen Arbeitsplatz. Nachdem er die Plexiglasfensterscheibe des Rolltores der Firma einschlug, stahl er aus dem Büro eine Trinkgeldkasse. Ein ausgelöster Alarm zwang ihn jedoch zur Flucht, bevor er weitere Ersatzteile stehlen konnte. Der 16-Jährige erbeutete Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages. Im Zuge der Einvernahmen zeigte sich der 16-Jährige umfassend geständig.

Raubüberfall auf Sportgeschäft

Wie bereits berichtet, verübten am 1. März 2024 zwei unbekannte Täter in Leibnitz einen Raubüberfall. Die Täter bedrohten Mitarbeiter eines Sportgeschäftes mit einer Machete, raubten Bargeld und Bekleidungsstücke und flüchteten in Richtung Seggauberg. Raubermittler des Landeskriminalamtes Steiermark konnten zwei deutsche Jugendliche (15, 16) ausforschen. Sie zeigen sich geständig und befinden sich in Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2024 um 11:47 Uhr aktualisiert