Müller ruft Produkt zurück: Babybrei könnte dein Kind krank machen

Müller ruft im Namen des Herstellers erdbär GmbH den Artikel „Baby Freche Freunde“ Beikost-Gläschen Nudeln mit Brokkoli, Karotte & Tomate 190 g zurück. Der Grund sind Spuren von Tropanalkaloiden.

Tropanalkaloid in Babybrei

Tropanalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe einiger Pflanzen, die als sogenannte Beikräuter vereinzelt auf Getreideanbauflächen wachsen. Sie dienen diesen Pflanzen zur Abwehr von Fraßfeinden. Bei der Getreideernte können Bestandteile dieser Pflanzen miterfasst werden und so in Lebensmittel gelangen. Tropanalkaloide haben keine Langzeitwirkung, sie können jedoch zu vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie z. B. Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen führen. Konsumenen sollen daher die Nutzung bzw. den Verzehr umgehend einstellen.

©erdbär GmbH Dieder Brei wird zurück gerufen

Beim Händler zurückgeben

Endverbraucher, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der genannten Chargen-Nummer gekauft haben, können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons bei dem Einzelhändler zurückgeben, bei dem sie es gekauft haben oder direkt entsorgen. Bei Fragen steht das Unternehmen telefonisch unter +49 30 585 827 897 (Mo. bis So., 9 bis 19 Uhr) oder per E-Mail via [email protected] zur Verfügung.