Geldregen: Steirer rÃ¤umten bei Mega-Lottojackpot richtig ab

Am Sonntag Abend hat ein Spielteilnehmer aus Tirol, genauer gesagt aus dem Bezirk Innsbruck Land, den ersten Sechsfachjackpot des Jahres mit mehr als 7,5 Millionen Euro geknackt. Auf den neunten von zehn abgegebenen Quicktipps waren mit den Zahlen 4, 9, 30, 38, 41 und 44 genau die „sechs Richtigen“ angekreuzt, 5 Minuten berichtete bereits. Mit der Abgabe „auf den letzten Drücker“, 40 Minuten vor Annahmeschluss, gelang so der Eintritt in den Kreis der Lotto-Millionäre. Da für die Ziehung am Sonntag mit insgesamt 7,44 Millionen Tipps auch mehr Tipps als erwartet abgegeben wurden, fällt nun auch der Solo-Gewinn mit exakt 7.535.657,60 Euro höher als die erwarteten 7 Millionen Euro für den Sechsfachjackpot aus. Bei der kommenden Lotto-Ziehung geht es nun wieder um eine Million Euro für den Lotto-Sechser.

Auch in der Steiermark gab es einige GlĂĽckspilze

Gleich fünf Spielteilnehmer waren knapp am Lotto-Sechser dran. Zwei Fünfer mit der Zusatzzahl 26 gehen nach Niederösterreich, je einer jeweils nach Kärnten, Oberösterreich und in die Steiermark. Sie gewinnen jeweils knapp 51.000 Euro. Bei LottoPlus gab es bei der letzten Ziehung gleich zwei Sechser. Beide waren ebenfalls mit einem Quicktipp erfolgreich und gewinnen mehr 288.000 Euro. Ein Gewinn geht in die Steiermark und einer an eine oder einen Spielteilnehmer von win2day. Am Mittwoch werden für den LottoPlus Sechser wieder rund 150.000 Euro erwartet. Beim Joker wartet in der nächsten Runde ein Jackpot mit 500.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2024 um 13:09 Uhr aktualisiert