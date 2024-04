Melissa Naschenweng „spricht“ offen Ã¼ber ihre „jahrelange Romanze“

Veröffentlicht am 29. April 2024, 13:50 / ©IMAGO / STAR-MEDIA

Der „Amadeus Music Award“ und Melissa Naschenweng – das entpuppt sich nun tatsächlich als eine „jahrelange Romanze“, wie sie die Kärntnerin auf ihrer Facebook-Seite bezeichnet. Der Schlagerstar hat nämlich kürzlich in der Kategorie Schlager/Volksmusik neuerlich zugeschlagen – insgesamt ist es ihr sechster Amadeus Award, der fünfte in Folge in dieser Kategorie.

„Im Juni kommt ein neuer Song“

In einer ersten Reaktion zeigte sie sich „glücklich und dankbar“. Zudem lässt sie bei so manchem Fan wohl auch die Vorfreude wachsen, denn: „Im Juni kommt ein neuer Song“, meint sie auf ihrer Facebook-Seite.

