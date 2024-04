Gefährlichste Orte Wiens: Sind es der Reumannplatz & Keplerplatz?

Seit Ostern gilt in der Gegend ein Waffenverbotsgesetz. Wie reagieren die Anrainer, wie die Platzbesucher und die Gruppen, die sich jeden Tag dort aufhalten? Werden auf dem Keplerplatz, ein paar Meter weiter unten, auch eineinhalb Jahre nach Beginn einer Schutzzone noch Drogen verkauft und konsumiert? Und kann man an diesem gefährlichsten Ort Wiens, wie ihn manche nennen, überhaupt noch normal leben und arbeiten?

„Am Schauplatz“

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Der gefährlichste Ort Wiens“ – zu sehen am Donnerstag, dem 2. Mai 2024, um 21.05 Uhr in ORF 2 – waren Tiba Marchetti und das Kamerateam über Monate in Favoriten und haben mit den Menschen, die seit Jahrzehnten am Keplerplatz und Reumannplatz leben und arbeiten, gesprochen. Aber auch mit jenen, die dort in Gruppen abhängen und lautstark miteinander streiten, Alkohol und Drogen zu sich nehmen, auf den Parkbänken schlafen oder dealen. Die 56-jährige Favoritnerin Claudia ist Stammgast im Park vor der Kirche am Keplerplatz. „Ich kenne hier jeden. Man braucht keine Angst vor den Leuten haben“, sagt die siebenfache Mutter und ehemalige Prostituierte.

©ORF | „Am Schauplatz“ zeigt die „gefährlichsten“ Plätze Wiens ©ORF ©ORF

„Ich lasse mich aber nicht vertreiben“

„Es ist hier nachts so laut, dass ich im Sommer die Fenster nicht offen lassen kann“, beschwert sich Journalist Dinko, der seit 20 Jahren gleich beim Keplerplatz wohnt. „Und wenn Flaschen fliegen, rufe ich die Polizei“. Drogenhandel, Lärm und Schmutz am Platz stören ihn. „Ich lasse mich aber nicht vertreiben“, betont er. „Was ich gar nicht mag, ist, wenn sie auf die Kirchenwand urinieren“, sagt Pater Matthias, der Pfarrer der Kirche auf dem Keplerplatz. „Das ist immerhin ein Gotteshaus. Im Sommer muss ich mit einem Wasserschlauch alles sauber machen, der beißende Uringeruch ist sonst nicht auszuhalten“, erzählt er.

©ORF ©ORF ©ORF

Carina hat Angst

Die 31-jährige Carina Ecker hat Angst. Sie ist Badewartin im Amalienbad auf dem Reumannplatz. „In der Mittagspause habe ich einmal einen zornigen Mann beobachtet, der mit einem Messer herumgefuchtelt hat, daneben mehrere Polizisten“, sagt sie. Die Personalvertreter haben bereits eine Dienststellenversammlung abgehalten und wollen weiter protestieren, bis es mehr Polizeipräsenz vor dem Amalienbad gibt.