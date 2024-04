Schwer verletzt: Mann wurde zwischen LKW und Arbeitsmaschine eingeklemmt

Veröffentlicht am 29. April 2024, 15:12 / ©Erich Westendarp/Pixabay

Zur selben Zeit führte ein 45-jähriger Österreicher in diesem Bereich Arbeiten mit einer Asphaltschneidemaschine durch. Im Zuge des Rückwärtsfahrens erfasste der 29-Jährige mit seinem LKW den 45-Jährigen und klemmte ihn zwischen dem Fahrzeug und der Asphaltschneidemaschine ein.

Schwer verletzt

Der 45-Jährige konnte sich selbstständig befreien. Ein unbeteiligter Arbeiter, der auf den Unfall aufmerksam wurde, leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 45-Jährige mit schweren Verletzungen im Bereich des rechten Beines durch den Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Neben der Polizei standen bei diesem Unfall die Rettung, der Rettungshubschrauber sowie die FFW Eben am Achensee im Einsatz.