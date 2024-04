Gesperrte Straßen in Klagenfurt: Das müsst ihr am 1. Mai beachten

Rund um das ÖFB-Cup-Finale am kommenden Mittwoch, den 1. Mai, wird es einige Straßensperren in Klagenfurt geben.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten nun in einer Aussendung mitteilt, werden im Zuge des Cup-Finales am kommenden Mittwoch, den 1. Mai, in Klagenfurt einige Verkehrsmaßnahmen in Kraft treten. „Ab 8 Uhr wird ein Halte- und Parkverbot für Autos für die gesamte Maximilianstraße und die Siebenhügelstraße bis zur Maria-Platzer-Straße verfügt“, so die Polizei. Ab 8.30 Uhr werden dann einige Straßen sogar komplett gesperrt.

Diese Straßen werden gesperrt: Siebenhügelstraße zwischen Maria-Platzer-Straße und Südring

Südring ab Waidmannsdorfer Straße in Richtung Westen (Zufahrt nur für Fußballfans mit einem Ticket für den Rapid-Sektor möglich)

Glanfurtgasse nur vom Südring stadtauswärts befahrbar

ÖFB-Cupfinale: Hier können Fußballfans parken

Generell rät die Polizei zu einer möglichst frühen Anreise, da mit einer großen Anzahl an Fußballfans zu rechnen ist. Informationen über Parkmöglichkeiten für alle Fußballfans können direkt auf der Seite des ÖFB abgerufen werden.