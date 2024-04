Welttag des Tanzes: Auch in Kärnten steppt der Bär

Der 29. April ist der Geburtstag des Begründers des modernen Ballets, dem französischen Tänzer und Choreografen Jean-Georges Noverre (1727–1810). Deswegen wird an diesem Tag der Welttag des Tanzes begangen. Initiiert von der UNESCO soll mit diesem Aktionstag seit 1982 zum einen das Tanzen als universelle künstlerische Ausdrucksform des Menschen gewürdigt und zum anderen die Rolle professioneller Tänzer in den Fokus des öffentlichen Bewusstseins gerückt werden.

„Die große Chance“

Die Tanzshows boomen. Eine dieser Talentshows ist „Die große Chance – Let’s sing and dance“. Die bekannte Tanzgruppe „Dance Industry“ aus Klagenfurt zeigte auch heuer wieder ihr Können und auch der Tänzer Criss Cross aus Villach zeigte sein Talent. Die Tänzer von „Dance Industry“ schafften sogar den Einzug in das Finale und tanzten sich in die Herzen der Zuseher. Das große Finale der Show findet am 17. Mai 2024 statt.

Tanzen ist gesund

Neben dem Tanz als künstlerische Ausdrucksform und der Rolle professioneller Tänzer ist eines aber auch nicht zu vergessen: Tanzen macht Spaß und ist gesund. Die Bewegung beim Tanzen hilft, fit zu bleiben, man kommt mit anderen Personen in Kontakt und durch die Tanzschritte wird der Kopf frei und entspannt sich.

