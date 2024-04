Auf frischer Tat ertappt: Drogendealer festgenommen

Veröffentlicht am 29. April 2024, 17:21 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ist es in den Nachmittagsstunden des 28. Aprils gelungen, einen Suchtmitteldealer im Alter von 27 Jahren (StA: Algerien) in dessen Wohnung beim Verkauf von Marihuana, Haschisch und Kokain auf frischer Tat zu betreten und festzunehmen. Fünf Käufer wurden angezeigt.

Sichergestellt wurden insgesamt 218,4 g Marihuana, 100,7 g Haschisch, 14,5 g Kokain und Bargeld in Höhe von € 1.730,-.