Viele Ausflugsziele öffnen: Wo du in Kärnten überall hin kannst

Sonnenschein und warme Temperaturen – was könnte man mehr wollen für einen Ausflug in die Natur? Im Mai öffnen nun auch viele Attraktionen und Ausflugsziele in Kärnten, die unter anderem mit der „Kärnten Card“ besucht werden können. Darunter sind unter anderem beliebte Ziele wie die Schifffahrten am Millstätter und Ossiacher See, die Tscheppaschlucht, die Gerlitzen Bergbahnen und viele mehr.

Hierhin kann man in Kärnten auch jetzt schon einen Ausflug machen

Die ersten Attraktionen, die nicht ganzjährig geöffnet haben, haben übrigens schon Ende März aufgesperrt. So ist der Familywald am Ossiacher See, der Tierpark Rosegg und der Affenberg bereits vor April in die Sommersaison gestartet. Andere Ausflugsziele, wie die Burg Hochosterwitz oder Taggenbrunn sind am 1. April gestartet, das Planetarium in Klagenfurt, der Reptilienzoo Happ oder die Villacher Alpenstraße sind ganzjährig geöffnet.

Was bereits vor Mai geöffnet hat: Ganzjährig geöffnet: Mölltaler Gletscher

Villacher Alpenstraße

Argentum – Auf den Spuren von Kelten und Römern

Büchsenmacher- und Jagdmuseum

Dom zu Gurk & Schatzkammer Gurk

Eboardmuseum

Heimat- und Tourismusmuseum Obermillstatt

kärnten.museum

Museum Moderner Kunst Kärnten

Porsche Automuseum Helmut Pfeifhofer

BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz

Haus der Steinböcke / Nationalpark Hohe Tauern

Jump Dome Klagenfurt

Jumpworld.ONE

Mythos Edelstein Kranzelbinder

Planetarium Klagenfurt

Reptilienzoo Happ

Reptilienzoo Nockalm

drautal perle – Sport- & Erlebnisbad

Hallenbad Heiligenblut

Naturisten Feriendorf Rutar Lido

Aussichtsturm Pyramidenkogel Am 23. März: Familywald Ossiacher See

Tierpark Rosegg Am 29. März: Abenteuer Affenberg Am 1. April: Bergbauernmuseum Gnoppnitz

Bonsaimuseum

Museum St. Veit – ein Museum, sieben Themen

Wappensaal im Landhaus Klagenfurt

Burg Hochosterwitz

Burg Taggenbrunn – Ausstellung „Zeiträume“

Kick2Gether-Fußballgolf Am 6. April: Kristall- & Fossilien-Erlebniswelt Pörtschach

Schloss Albeck – Skulpturenpark und Fußballausstellung Ab 8. April: Museum für Volkskultur (8. April)

Obir Tropfsteinhöhlen (13. April)

Erlebnis Burgbau Friesach (16. April)

Keltenwelt Frög (20. April)

Museum des Nötscher Kreises (21. April)

Evangelisches Forum Fresach (25. April)

Adler Arena Burg Landskron (26. April)

Burg Liebenfels (27. April)

Auer von Welsbach Museum (28. April)

Hierhin kann man in Kärnten ab Mai einen Ausflug machen

Doch im Mai geht es dann so richtig los. Vor allem im fünften Monat des Jahres öffnen die meisten der Attraktionen, die man auch unter anderem mit der Kärnten Card besuchen kann, ihre Pforten. Wir haben auch hier wieder für euch einen Überblick über jene Ausflugsziele, die im Mai in Kärnten aufsperren.

Was im Mai alles öffnet: Am 1. Mai: Millstätter See Schifffahrt

Nockalmstraße

1. Kärntner Fischereimuseum Seeboden

Archäologischer Park Magdalensberg

Bezirksheimatmuseum Völkermarkt

Brauchtumsmuseum Metnitz

GailtalMuseum

Heinrich Harrer Museum

Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal

Metnitzer Totentanzmuseum

Museen auf Schloss Straßburg

Museum im Lavanthaus

Römermuseum Teurnia

Schatzhaus Kärntens – Stift St. Paul

Werner Berg Museum Bleiburg/Pliberk

3D Bogenparcours Maltatal

Mautturm Winklern

Schaubergwerk Knappenberg, Puppenschau

Schaubergwerke Terra Mystica & Montana

Wohnzimmer Natur

Alpenwildpark Feld am See

Laquamünd – Freizeitanlage Lavamünd

Paradiesgärten Mattuschka

Tscheppaschlucht Ferlach Am 2. Mai: Museum der Stadt Villach

Relief von Kärnten

Vanni’s Vogelwelt

Stadtpfarrturm Villach Am 4. Mai: Groppensteinschlucht

Raggaschlucht Am 5. Mai: Erlebnisfreibad Bad Eisenkappel Am 7. Mai: Stiftmuseum Millstatt Am 8. Mai: Stadtturmgalerie der Künstlerstadt Gmünd Am 9. Mai: Bergbahnen Gerlitzen Alpe

Kabinenbahn Petzen

Ossiacher See Schifffahrt Am 11. Mai: Malta Hochalmstraße

Freizeitanlage Althofen Am 12. Mai: Frühmittelalter-Museum Carantana

E-Tschu-Tschu-Bahn Rennweg/Katschberg Am 15. Mai: Goldeck Panoramastraße

Pilz Museum

Schleppe Brau- und Brennwelt

Erlebnisschwimmbad Sachsenburg Am 18. Mai: Waldbad Dellach im Drautal Am 25. Mai: TAF-Timer Automuseum

Energie Erlebnisweg „Drachenmeile“

Tauernbad Mallnitz Am 30. Mai: Historama Technikmuseum Ferlach

Erlebnisbad Obervellach Am 31. Mai: Heidi-Alm Falkert

Hierhin kann man in Kärnten ab Juni einen Ausflug machen

Doch auf einige Ausflugsziele muss man auch im Mai noch warten, da sie erst im Juni ihre Pforten öffnen. Dazu zählen unter anderem die Panoramabahnen Turracher Höhe und Kreuzeck, die Naturschwimmbäder Puch und Waldbad Mauthen oder das Goldgräberdorf Heiligenblut. Auch hier haben wir wieder einen Überblick für euch.