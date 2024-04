Süß: Musical „Sugar“ spielt im Congress Center Villach

Spaß an der Verwechslung und energiegeladene Spielfreude stehen im Zentrum der

Inszenierung, die am 1. Mai im Congress Center Villach spielt: Das Musical „Sugar –

Manche mögen’s heiß“ basiert auf dem legendären und vielfach prämierten Filmklassiker

„Some like it hot“ von Billy Wilder. Dass diese Aufführung heute noch Spaß macht, liegt

nicht nur an der mit Situationskomik aufwartenden Regie, sondern vor allem an der formidablen Besetzung. Es ist ein Gastspiel des EURO-STUDIO Landgraf in Kooperation mit dem Schlosspark Theater Berlin und den Schauspiel-bühnen Stuttgart.

Um was geht’s in dem Musical?

Kurz zur Geschichte, die in Chicago 1931 spielt: Die Band „Sweet Sue and the Society

Syncopaters“ hat ihren letzten Auftritt in der Stadt bevor es nach Miami Beach geht.

Vor der Abreise sollten noch die Positionen Bass und Saxophon mit den finanziell völlig abgebrannten Musikern Jerry und Joe besetzt werden, doch eigentlich sind die „Syncopaters“ eine reine Frauenband. So werden aus den beiden Musikern die Musikerinnen Josephine und Daphne, die sich mit der attraktiven Sängerin Sugar anfreunden, was zu höchst amüsanten und spannenden Verwirrungen führt. Die einzigartige, herzliche und heitere Stimmung fängt das Publikum mit aufregender, jazziger Musik von Jule Styne und Bob Merrill, dem Komponistenteam von „Funny Girl“, ein. Es gibt ein Einführungsgespräch zum Musicalabend.

Karten hier erhältlich:

Karten sind in allen Öticket-Vorverkaufsstellen und unter www.oeticket.com erhältlich.

Termin

MI, 1. Mai, 19.30 Uhr (Einführungsgespräch um 18.45 Uhr in der Draugalerie)

Sugar – Manche mögen’s heiß

Congress Center Villach