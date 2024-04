NADIIA: Musikalischer Ohrenschmaus aus der Ukraine

Veröffentlicht am 29. April 2024, 19:08 / ©NADIIA Ukrainisches Symphonieorchester Charkiw

Das ausgeprägte Kulturbewusstsein und die reiche, klassische musikalische Kultur der Ukraine ist in Österreich nicht sehr bekannt. Ein Umstand, der durch das Programm und den Auftritt dieses Klangkörpers geändert wird: Das Ukrainische Sinfonieorchester „NADIIA“ aus Charkiw wird am 30. April erstmals in Villach auf der Bühne stehen und zählt zu den herausragenden musikalischen Institutionen der Ukraine.

Zeichen der Hoffnung

Der Name „Nadiia“ bedeutet „Hoffnung“. Unter der Leitung des polnischen Dirigenten Jurek Dybał setzt das Orchester ein starkes Zeichen für die reiche kulturelle Tradition seines Heimatlandes. Es ist bemüht, die vielseitige und facettenreiche ukrainische Musik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dybałs großes Anliegen ist es, genau dieser vielseitigen Musik eine Bühne zu bieten. Ein besonderer Höhepunkt im Repertoire des Orchesters ist das Werk „Gebet für die Ukraine“ von Valentin Silvestrov. Es ist ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit mit der ukrainischen Kultur und Geschichte.