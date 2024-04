Mit Motorsäge in Fuß geschnitten: Kärntner (63) ruft selbst die Rettung

Heute Vormittag hat ein 63-jähriger Mann bei Forst- bzw. Brennholzarbeiten in einer Waldparzelle in Irschen sich mit einer Motorsäge in den Fuß geschnitten und sich dabei schwer verletzt. Der Kärntner hat daraufhin selbst per Handy die Rettungskette in Gang gesetzt und wurde nach der Erstversorgung durch Mitglieder der Bergrettung Oberes Drautal und der Rettung Greifenburg vom Rettungshubschrauber geborgen und ins LKH Villach geflogen.