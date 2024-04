Braucht die GUF eine Neuausschreibung der Geschäftsführerposten?

Der Vorsitzende des Kontrollausschusses und Gemeinderat, Philipp Pointner, betont, dass dies wichtig ist, um sicherzustellen, dass das Steuergeld der Grazer verantwortungsvoll eingesetzt wird.

Vertrauen wieder herstellen

Die Forderung kommt im Zusammenhang mit Maßnahmen des Gemeinderats zur Reduzierung der Risiken, die im GUF-Bericht des Stadtrechnungshofes aufgezeigt wurden, so in der Presseaussendung der NEOS. Eine dieser Maßnahmen betrifft die GUF-Geschäftsführung: Es soll geprüft werden, ob zwei Geschäftsführer notwendig sind oder ob eine verkleinerte Führung mit einem Geschäftsführer und einem Prokurist ausreicht. Pointner unterstreicht in der Presseaussendung der NEOS, dass die Neuausschreibung der Geschäftsführerposten transparent und nachvollziehbar erfolgen muss, um das Vertrauen der Grazer Bevölkerung in die GUF wiederherzustellen.