So wirst du zum „schönsten“ Kärntner

Wer holt die begehrten Titel von Miss und Mister Kärnten 2024? Die Veranstaltung in der Schleppe Eventhalle in Klagenfurt am 18. Mai um 19.30 Uhr verspricht jedenfalls „faszinierende Mischung aus Schönheit, Eleganz und Charisma“, heißt es in einer Aussendung.

Das erwartet man von den Kandidaten der Miss-/Mister-Wahl

Die Kandidaten sollen schlussendlich eine „vielfältige Palette von Talenten und Hintergründen“ repräsentieren und „nicht nur äußerliche Eleganz, sondern auch den Geist und das Engagement, das Kärnten auszeichnet“ verkörpern. Außerdem muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn du dich jetzt in diesen Punkten wiederfindest, kannst du dich hier bewerben und bekommst eventuell deine Chance, die nächste/der nächste Miss oder Mister Kärnten zu werden.