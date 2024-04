Rettungshubschrauber rückte aus: Arbeiter stürzt fünf Meter in die Tiefe

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Vormittag des 29. April in Bramberg. Ein 49-jähriger Pongauer war mit Arbeiten auf einem Masten beschäftigt, als dieser umstürzte. Der Mann fiel aus einer Höhe von ca. fünf Meter in die Tiefe und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung brachte der Hubschrauber den Verletzten in das Krankenhaus.