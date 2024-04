„Blasmusik-Panther“ und „Robert-Stolz-Medaillen“ in Graz verliehen

Veröffentlicht am 29. April 2024, 20:37 / ©Land Steiermark/Foto Fischer

Landeshauptmann Christopher Drexler überreichte die Auszeichnungen an 34 Kapellen, 14 davon erhielten zusätzlich die „Robert-Stolz-Medaille“. An der feierlichen Zeremonie nahmen auch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang sowie Ehrengäste aus der Blasmusikszene teil.

Besondere Auszeichnungen

In seiner Ansprache betonte Landeshauptmann Drexler die Bedeutung der Blasmusik für die Steiermark und hob das ehrenamtliche Engagement der Musiker hervor. Er lobte die Rolle der Blasmusik in der Gesellschaft und gratulierte den ausgezeichneten Kapellen. Der „Blasmusik-Panther“ wird an Musikkapellen vergeben, die bei Konzert- und Marschwertungen herausragende Leistungen zeigen. Die „Robert-Stolz-Medaille“ ist eine zusätzliche Auszeichnung für Kapellen, die bei mehreren Wertungsspielen außergewöhnlich erfolgreich sind.

18.784 aktive Musiker

Die Veranstaltung zog zahlreiche Ehrengäste an, darunter Vertreter des Steirischen Blasmusikverbands sowie Hans Stolz, Großneffe des Komponisten Robert Stolz. Der Steirische Blasmusikverband ist die größte ehrenamtlich aktive kulturelle Vereinigung in der Steiermark mit 388 Musikkapellen und rund 18.784 aktiven Musikern.