Mit dem Föhn wird es frühsommerlich warm

„Es bleibt überwiegend sonnig und nur zeitweise ziehen dünne Wolken in hohen Schichten vorüber“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Eine leichte Eintrübung durch Saharastaub ist möglich. Der Südföhn im Westen bringt erneut warmes Frühsommerwetter. Der Wind weht tagsüber in den Föhntälern der Alpennordseite, am Alpenostrand und im Norden mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 13 Grad am Morgen und erreichen am Tag Höchstwerte zwischen 21 und 29 Grad.