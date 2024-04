Zu viel getrunken: Bergrettung holte Radfahrer von der Nordkette

Veröffentlicht am 30. April 2024, 06:38 / ©5 Minuten

Zu tief ins Glas geschaut, haben ein 62- und ein 65-Jähriger bei ihrem Almbesuch im Bereich der Tiroler Nordkette. „Aufgrund der Alkoholisierung sahen sie sich nicht mehr in der Lage sahen, mit ihren E-Bikes ins Tal zu fahren“, teilte die Polizei mit. Und so schoben sie die Räder gemeinsam talwärts.

Beide verunfallten

Dabei stürzte der vorausgehende 62-Jährige. Als ihm sein Kollege zu Hilfe kommen wollte, verunfallte auch er. Vorbeikommende Fußgänger setzten in der Folge einen Notruf ab, woraufhin die verunfallten Radfahrer vor Ort von der Bergrettung erstversorgt wurden. Der leicht verletzte 62-Jährige wurde von der Bergrettung in die Klinik Innsbruck gebracht. „Der 65-Jährige konnte, nach der Erstversorgung, in häusliche Pflege entlassen werden“, erklären die Einsatzkräfte.