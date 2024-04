Tödlicher Skiunfall am Kitzsteinhorn

Am 29. April gegen 14.10 Uhr ereignete sich im Skigebiet Kitzsteinhorn (Gemeindegebiet Kaprun) ein Skiunfall mit Todesfolge. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem 66-jährigen tschechischen Staatsangehörigen und einem 53-jährigen niederländischen Staatsangehörigen. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers „Martin 1“ nur mehr den Tod des 66-Jährigen feststellen. Der Zweitbeteiligte wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Zell am See geflogen. Seitens der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde eine Obduktion angeordnet. Die anwesende Ehefrau des Verstorbenen wurde von einem Kriseninterventionsteam versorgt. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang und zur Todesursache werden nun durchgeführt.