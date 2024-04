Bedenklicher Fund in Ebensee löst Sucheinsatz aus

Nach einer Suche mit dem Exekutivhubschrauber (Libelle) wurde die Auffindungsstelle weiter abgesucht, verlief allerdings negativ. Der Inhalt des Rucksackes bestand fast zur Gänze aus sorgfältig verpackten Lebensmittel (in Tuperware eingepackt und mit Cellophan umwickelt) und einer kurzen Männerhose (GR L). Weiters einem Ladekabel, einem Kassenbon von einem tschechischen Einkaufsgeschäft in Prag (am 13. April 2024 um 11.36 Uhr ausgedruckt) einem Wechselbon, aus welchem ersichtlich ist, dass 597 tschechische Kronen auf 25,45 Euro gewechselt wurden (diese Transaktion wurde am 13. April 2024 um 11.41 Uhr durchgeführt). Der Wert des Rucksackes mit dem Inhalt kann als gering beziffert werden!

Überschrift Sollten Hinweise über abgängige Personen bestehen beziehungsweise der Verlustträger nun über die Auffindung Kenntnis erlangen, wird um entsprechende telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Gmunden unter 059-133-4100 gebeten.