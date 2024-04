Frontalcrash: Drei Personen schwer verletzt

Veröffentlicht am 30. April 2024, 10:04 / ©5 Minuten

Am 30. April 2024 gegen 7 Uhr geriet ein 49-jähriger Portugiese auf der B178 im Gemeindegebiet von Kirchbichl mit seinem Pkw aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 65-jährigen Österreicherin.

Unfallstelle war gesperrt

Die beiden Fahrzeuglenker sowie die 49-jährige portugiesische Beifahrerin des Portugiesen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit der Rettung in die Krankenhäuser Kufstein und St. Johann in Tirol eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B178 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. 1,5 Stunden gesperrt.