500 Straftaten geklärt: Jugend-Bande wurde überführt

Die Gruppe steht im Verdacht, mehr als 350 Einbrüche, vorwiegend in Autos und in Taxis, begangen zu haben, indem sie meistens, mit einem Nothammer eine Scheibe des Fahrzeugs einschlugen und Wertgegenstände wie Bargeld, Parfüms oder Ladekabel stahlen.

Weitere Einbrüche

Weiters konnten der Gruppe zwei Geschäftseinbrüche und ein Einbruch in eine Schule zugeordnet werden. Darüber hinaus sollen sie insgesamt 19 Mal Autos entfremdet und mit diesen umhergefahren sein. Am 27. März 2024, gegen 3.15 Uhr, wurden sieben aus der Gruppe im Alter zwischen 12 und 14 Jahren bei Einbrüchen auf frischer Tat festgenommen. Am 25. April 2024, gegen 9.30 Uhr, wurden sechs im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in Achau von Polizisten der Polizeiinspektion Guntramsdorf angehalten, nachdem sie mit einem gestohlenen Auto mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet waren und dabei versucht hatten, ein Polizeiauto abzudrängen.

In Justizanstalt gebracht

In der Vernehmung zeigten sich die Beschuldigten zu zahlreichen Straftaten geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden ein 14-jähriger und ein 17-jähriger österreichischer Staatsbürger sowie ein 14-jähriger serbischer Staatsangehöriger in eine Justizanstalt gebracht. Der derzeit ermittelte Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro.