270 Kontoabbuchungen: Frau (44) wurde „abgezockt“

Am 25. April 2024 erhielt eine 44-jährige Österreicherin eine SMS von der vermeintlichen Plattform „Finanz Online“, in welcher sie aufgefordert wurde einen beigefügten Link zu öffnen, was sie auch tat. Am Folgetag erhielt die Frau einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters ihres Bankinstituts, welcher vorgab, dass von ihrem Konto ein hoher dreistelliger Eurobetrag auf ein russisches Konto überwiesen worden sei und er ihr helfen könne, den Betrag zurückzuerhalten.

Fernzugang auf Notebook

Dazu verschaffte sich der bislang unbekannte Täter mittels Fernzugang Zugriff auf das Notebook der 44-Jährigen und teilte ihr mit, dass nun bereits mehrere Überweisungen von ihrem Konto durchgeführt worden seien. Um diese Überweisungen blockieren zu können, sei es notwendig, dass die Frau dies bei jeder Abbuchung mit ihrem Handy bestätigen würde.

Fünf-stelliger Eurobetrag

Dieser Aufforderung kam die Österreicherin nach und bestätigte in der Folge an die 270 angebliche Kontoabbuchungen. Der unbekannte Täter konnte so von mehreren Konten der Geschädigten einen mittleren fünf-stelligen Eurobetrag abbuchen.