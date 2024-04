Mann (82) fällt von Traktor und verletzt sich schwer

Veröffentlicht am 30. April 2024, 16:49 / ©5 Minuten

Nachdem ein 82-Jähriger gegen Mittag selbständig seinen Traktor vor seinem Haus abgestellt hatte, stieg er anschließend über die am Fahrzeugheck angebrachte Ackerschleppe. Dabei kam der Mann zu Sturz und schlug mit dem Kopf am Schotterboden auf.

Ins Krankenhaus geflogen

Gleichzeitig blieb er an einem Haken der Ackerschleppe hängen und erlitt eine schwere Verletzung am rechten Unterschenkel. Mehrere Kräfte der Feuerwehren Grafendorf und Lafnitz befreiten den Verletzten unter Zuhilfenahme von technischem Gerät aus seiner misslichen Lage. Der 82-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Graz geflogen.